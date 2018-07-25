В Туапсе фура протаранила три маршрутки: за медицинской помощью обратились пять человек
Массовая авария случилась 25 июля около 6:50 на улице Сочинской в Туапсе.
Массовая авария случилась 25 июля около 6:50 на улице Сочинской в Туапсе.
Там водитель фуры протаранил три маршрутки Mercedes, Hyundai и «Газель», которые стояли на остановке. В результате столкновения автобус № 14 опрокинулся на бок вместе с людьми.
— За медицинской помощью обратились пять человек. Сейчас их состояние устанавливается. Все живы, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в
В маршрутке ехали туристы, ранним утром они собирались посетить экскурсию.
На месте работает скорая помощь и правоохранители. Они выясняют точные подробности и причины случившегося. Очевидцы рассказывают, что авария случилась