В Туапсе фура протаранила три маршрутки: за медицинской помощью обратились пять человек

Там водитель фуры протаранил три маршрутки Mercedes, Hyundai и «Газель», которые стояли на остановке. В результате столкновения автобус № 14 опрокинулся на бок вместе с людьми.

— За медицинской помощью обратились пять человек. Сейчас их состояние устанавливается. Все живы, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В маршрутке ехали туристы, ранним утром они собирались посетить экскурсию.

На месте работает скорая помощь и правоохранители. Они выясняют точные подробности и причины случившегося. Очевидцы рассказывают, что авария случилась из-за того, что водитель фуры по пути уснул. Эту версию полиция также проверит.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=26978153&id=456239033&hash=522184a7fb002a71&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.