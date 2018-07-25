Источник: экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение в получении взяток
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Ранее Лефортовский суд арестовал подозреваемого до 12 сентября.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Ранее Лефортовский суд арестовал подозреваемого до 12 сентября.
ФСБ предъявила обвинение в получении взяток бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александру Дрыманову. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
«Дрыманову было официально предъявлено обвинение в получении взяток», — сказал собеседник агентства.
17 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова. Это решение было обжаловано защитой, рассмотрение жалобы состоится 31 июля.
23 января в Мосгорсуде на заседании по уголовному делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Дрыманов. В то время он проходил по делу свидетелем. 6 марта в суде были оглашены показания заместителя начальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, который утверждал, что давал своему начальнику взятку в размере около €10 тыс., Дрыманов это отрицал.
В начале июня стало известно, что генерал Дрыманов написал рапорт об отпуске с последующим увольнением. Рапорт был завизирован, но указа президента о снятии его с должности не было.
Как ранее сообщил ТАСС источник в следственных органах, дело в отношении Дрыманова объединено в одно производство с делом
Крамаренко был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым. Крамаренко являлся главным свидетелем по делу первого заместителя начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, именно на его показаниях основывалось обвинение. Кроме того, он выступал свидетелем по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко.
Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны в июле 2016 года, они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»).
Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Кочуйкова — одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.
Дела Никандрова и Ламонова выделены в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. 20 апреля Максименко был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима.