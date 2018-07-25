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10:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следователи разбираются в деле об избиении ребенка в детском лагере в Башкирии

Следственное управление СК по Башкортостану проводит доследственную проверку по факту драки в детском лагере «Фестивальный» на территории Кармаскалинского района.

По данным следователей, вечером 22 июля 12-летний подросток начал насмехаться над своим сверстником. Тот, не выдержав оскорблений, несколько раз ударил обидчика, а затем, раскачавшись на поручнях двухъярусной кровати, толкнул его ногами. Пострадавший упал и ударился затылком о стену. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас ребенок находится дома с родителями «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении следователей.

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