Следователи разбираются в деле об избиении ребенка в детском лагере в Башкирии
Следственное управление СК по Башкортостану проводит доследственную проверку по факту драки в детском лагере «Фестивальный» на территории Кармаскалинского района.
Следственное управление СК по Башкортостану проводит доследственную проверку по факту драки в детском лагере «Фестивальный» на территории Кармаскалинского района.
По данным следователей, вечером 22 июля 12-летний подросток начал насмехаться над своим сверстником. Тот, не выдержав оскорблений, несколько раз ударил обидчика, а затем, раскачавшись на поручнях двухъярусной кровати, толкнул его ногами. Пострадавший упал и ударился затылком о стену. Мальчик получил закрытую