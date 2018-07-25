Трое ростовских мошенников обманули дольщиков на 38 млн рублей

По версии следствия, ростовская предпринимательница купила земельные участки и зарегистрировала их на свою дочь и знакомого, чтобы потом построить два многоквартирных дома. Но получила разрешение на строительство только трехэтажных одноквартирных домов. Несмотря на это, злоумышленники разместили сведения о продаже квартир на этапе строительства, скрывая перед будущими собственниками противозаконность постройки. Они заключили с 35 гражданами договоры купли-продажи доли и договоры простого товарищества. За это обвиняемые получили около 38 млн руб.