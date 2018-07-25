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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Трое ростовских мошенников обманули дольщиков на 38 млн рублей

В Ростове троих фигурантов обвиняют в хищении денег у обманутых дольщиков. Уголовное дело в отношении них по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

По версии следствия, ростовская предпринимательница купила земельные участки и зарегистрировала их на свою дочь и знакомого, чтобы потом построить два многоквартирных дома. Но получила разрешение на строительство только трехэтажных одноквартирных домов. Несмотря на это, злоумышленники разместили сведения о продаже квартир на этапе строительства, скрывая перед будущими собственниками противозаконность постройки. Они заключили с 35 гражданами договоры купли-продажи доли и договоры простого товарищества. За это обвиняемые получили около 38 млн руб.

«Кроме того, предпринимательница в качестве инвестора обманом привлекла знакомого бизнесмена, с которым заключила договор простого товарищества и получила 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

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