Трое ростовских мошенников обманули дольщиков на 38 млн рублей
В Ростове троих фигурантов обвиняют в хищении денег у обманутых дольщиков. Уголовное дело в отношении них по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Об этом сообщает
В Ростове троих фигурантов обвиняют в хищении денег у обманутых дольщиков. Уголовное дело в отношении них по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Об этом сообщает
По версии следствия, ростовская предпринимательница купила земельные участки и зарегистрировала их на свою дочь и знакомого, чтобы потом построить два многоквартирных дома. Но получила разрешение на строительство только трехэтажных одноквартирных домов. Несмотря на это, злоумышленники разместили сведения о продаже квартир на этапе строительства, скрывая перед будущими собственниками противозаконность постройки. Они заключили с 35 гражданами договоры
«Кроме того, предпринимательница в качестве инвестора обманом привлекла знакомого бизнесмена, с которым заключила договор простого товарищества и получила 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.