Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве Тена появились скандальные обстоятельства
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани полицейские, отражая нападение на патруль, ранили двух из четырех нападавших

В Казани при задержании правонарушителей сотрудник полиции применил табельное оружие.

Ночью 25 июля в полицию поступило сообщение от жителей одного из домов по улице Чишмяле в Казани. Граждане сообщили, что четверо молодых людей возле их дома шумят и нарушают покой. По заявке на место прибыл экипаж полка ППСП Управления МВД России по г. Казани.

Сотрудники полиции попытались усмирить правонарушителей. Однако хулиганы оказали физическое сопротивление и напали на полицейских.

Чтобы прекратить противоправные действия и успокоить неповинующихся, после неоднократных предупреждений, один из подвергшихся нападению полицейских применил табельное оружие в соответствии с действующим законодательством. Двое из дебоширов с огнестрельными ранениями бедра были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и отпущены после оказания медпомощи.

В настоящее время все четверо правонарушителей доставлены в отдел полиции «Азино-2» Управления МВД России по г. Казани для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти). Все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Все новости региона
 Ученые MIT разработали автономных роботов размером с яйцеклетку
Статистика ожирения: Минздрав назвал регионы с самыми тучными жителями
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь