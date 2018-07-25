В Казани полицейские, отражая нападение на патруль, ранили двух из четырех нападавших

Ночью 25 июля в полицию поступило сообщение от жителей одного из домов по улице Чишмяле в Казани. Граждане сообщили, что четверо молодых людей возле их дома шумят и нарушают покой. По заявке на место прибыл экипаж полка ППСП Управления МВД России по г. Казани.

Сотрудники полиции попытались усмирить правонарушителей. Однако хулиганы оказали физическое сопротивление и напали на полицейских.

Чтобы прекратить противоправные действия и успокоить неповинующихся, после неоднократных предупреждений, один из подвергшихся нападению полицейских применил табельное оружие в соответствии с действующим законодательством. Двое из дебоширов с огнестрельными ранениями бедра были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и отпущены после оказания медпомощи.