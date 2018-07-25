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09:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус Казань — Санкт-Петербург

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Тверской области на 315-м километре трассы М10 перевернулся экскурсионный автобус Казань — Санкт-Петербург, сообщает «РЕН ТВ».

В салоне транспортного средства находилось 40 человек, из них 5 детей.

По данным телеканала, ДТП случилось из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем.

В результате аварии пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте.

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