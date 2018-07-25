В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус Казань — Санкт-Петербург
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Тверской области на 315-м километре трассы М10 перевернулся экскурсионный автобус Казань —
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(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Тверской области на 315-м километре трассы М10 перевернулся экскурсионный автобус Казань —
В салоне транспортного средства находилось 40 человек, из них 5 детей.
По данным телеканала, ДТП случилось
В результате аварии пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте.