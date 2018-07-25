На дороге под Волгоградом в результате ДТП загорелся большегруз
Утром 25 июля на трассе «Волгоград — Элиста» столкнулись легковой автомобиль и фура, в результате чего большегруз вспыхнул, сообщают очевидцы.
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Утром 25 июля на трассе «Волгоград — Элиста» столкнулись легковой автомобиль и фура, в результате чего большегруз вспыхнул, сообщают очевидцы.
По данным очевидцев, авария произошла в 10 километрах от села Цаца. По их словам, после столкновения фуру объял огонь. Легковой автомобиль получил повреждения.
Добавим, что официальная информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.