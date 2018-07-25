Жительница Камышина нарушила ПДД на 600 тысяч рублей
Все нарушения автоледи совершила на территории Астраханской области.
Все нарушения автоледи совершила на территории Астраханской области.
По информации волгоградских приставов, женщина имеет автомобиль марки «Volkswagen» и два пассажирских микроавтобуса.
«На личном приеме должница пояснила, что не располагает данной суммой и оплатить сразу долг не может, добровольно предоставить имущество для дальнейшей реализации и погашения долга отказалась», — прокомментировали в ФССП по Волгоградской области.
Предположив, что нарушительница приехала на своем личном автомобиле, судебный пристав попросил своего коллегу осмотреть близлежащую территорию у районного отдела судебных приставов. Автотранспортное средство было обнаружено, но сразу наложить арест не получилось, в автомобиле находился супруг должницы. Поняв, что происходит, он сразу же скрылся.
Благодаря тесному сотрудничеству с ГИБДД УМВД России по Волгоградской области по выявлению
Спустя десять минут данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД России для проверки документов. Судебный пристав незамедлительно выехал на пост и в присутствие понятых составил акт описи и ареста имущества, автотранспортное средство оставлено гражданке на ответственное хранение. В течение 10 дней ей нужно погасить долг по штрафам, иначе автомобиль будет передан для реализации.