Жительница Камышина нарушила ПДД на 600 тысяч рублей

По информации волгоградских приставов, женщина имеет автомобиль марки «Volkswagen» и два пассажирских микроавтобуса.

«На личном приеме должница пояснила, что не располагает данной суммой и оплатить сразу долг не может, добровольно предоставить имущество для дальнейшей реализации и погашения долга отказалась», — прокомментировали в ФССП по Волгоградской области.

Предположив, что нарушительница приехала на своем личном автомобиле, судебный пристав попросил своего коллегу осмотреть близлежащую территорию у районного отдела судебных приставов. Автотранспортное средство было обнаружено, но сразу наложить арест не получилось, в автомобиле находился супруг должницы. Поняв, что происходит, он сразу же скрылся.

Благодаря тесному сотрудничеству с ГИБДД УМВД России по Волгоградской области по выявлению должников-автомобилистов, все данные автотранспортного средства должницы незамедлительно были переданы на пост ГАИ, мимо которого предположительно она должна проезжать, возвращаясь домой.