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10:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилевском районе подтопило дачный поселок: эвакуированы 14 человек

Сообщение о происшествии поступило спасателям 24 июля в 8.15. Подтопленными оказались 72 дачных дома и подворья, 58 хозяйственных строений и 1 участок дороги.

25 июля, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Возле деревни Барсуки Могилевского района в результате повышения уровня воды из-за сильных дождей в реке Лахва подтопило садовое товарищество «Химик 2», сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 24 июля в 8.15. Подтопленными оказались 72 дачных дома и подворья, 58 хозяйственных строений и 1 участок дороги.

Подразделениями МЧС с помощью спасательной доски и лодки из подтопленных домов эвакуированы 14 жителей (из них 2 инвалида). В 12.30 садовое товарищество было отключено от электроснабжения.

В настоящее время ведется мониторинг гидрологической обстановки.

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