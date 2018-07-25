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10:17 (мск), источник: НИА Иркутск

Житель Братска лишился крупной суммы денег, доверившись аферисту

Иркутская область, НИА-Байкал — 51-летний житель Братска лишился крупной суммы денег, доверившись аферисту.

Установлено, что недавно братчанину позвонил мужчина, представившийся следователем из Москвы. «Юрист» сообщил, что в связи с разоблачением продавцов липовых лекарств пострадавшим положена денежная компенсация. Сумма в его случае составила 580 тысяч рублей. Однако получить выплату можно после перевода некоторых сумм для покрытия различных расходов на оформление документов, налоговых отчислений, оплаты курьерских услуг и тому подобное.

Претендент на неожиданно крупную компенсацию, забыв об осторожности, первоначально перевел на счет частного лица 15 тысяч рублей. После этого «следователь» сообщил, что нужно выслать еще 174 тысячи. И вновь пенсионер собрал необходимую сумму и перевел деньги теперь уже другому частному лицу.

При опросе пострадавшего выяснилось, что он ранее слышал о подобных мошеннических схемах, но решил, что в его случае все законно.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области напоминает: представители любых госучреждений и правоохранительных органов никогда не оповещают граждан о тех или иных решениях путем обзвона пострадавших или претендентов на выплаты. Все официальные оповещения направляются исключительно заказными письмами. Будьте благоразумны и не попадайтесь на обещания, поступающие по телефону от неизвестных вам людей.

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