Житель Братска лишился крупной суммы денег, доверившись аферисту

Установлено, что недавно братчанину позвонил мужчина, представившийся следователем из Москвы. «Юрист» сообщил, что в связи с разоблачением продавцов липовых лекарств пострадавшим положена денежная компенсация. Сумма в его случае составила 580 тысяч рублей. Однако получить выплату можно после перевода некоторых сумм для покрытия различных расходов на оформление документов, налоговых отчислений, оплаты курьерских услуг и тому подобное.

Претендент на неожиданно крупную компенсацию, забыв об осторожности, первоначально перевел на счет частного лица 15 тысяч рублей. После этого «следователь» сообщил, что нужно выслать еще 174 тысячи. И вновь пенсионер собрал необходимую сумму и перевел деньги теперь уже другому частному лицу.

При опросе пострадавшего выяснилось, что он ранее слышал о подобных мошеннических схемах, но решил, что в его случае все законно.