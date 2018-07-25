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09:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ущерб от наводнения в Амурской области оценили в 1 млрд рублей

Уровень воды в реках продолжит расти.

Власти Амурской области оценили ущерб от паводка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Ликвидация последствий в бассейне Амура обойдется региону в 1 млрд рублей. При этом цифра может оказаться не окончательной — уровень воды в реках до сих пор высок, а в ближайшие два дня в области вновь прогнозируются сильные дожди.

Врио губернатора Василий Орлов заявил о намерении обратиться за помощью к федеральному центру. Он отметил, что ущерб оценивается в 400 млн рублей для транспортной инфраструктуре, более 500 млн рублей — для сельского хозяйства. Сильно пострадала соя. По словам врио главы региона, соевые поля с вертолета больше напоминают рисовые. Повреждено 126 тыс га — это 10% от посевных площадей региона.

С 20 июля в Приамурье действует режим ЧС. Масштабный паводок практически смыл 40 участков амурских дорог общей протяженностью 44 км, пострадали восемь мостов и водопропускных сооружений.

Напомним, ливни в Забайкалье и Амурской области повысили уровень Амура в верховьях на 3−5 метра. При этом река лишь вернулась к своим нормальным отметкам. Однако сильные дожди не прекращаются. К концу июля в хабаровском гидрометцентре ожидают рост уровня до отметок 3,3 -3,5 метра. В августе он может вырасти ещё на метр — полтора. Однако хабаровские гидрологи ранее рассказали ИА «Хабаровский край сегодня», что повторения аномального наводнения 2013 года они не прогнозируют.

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