В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа.
Как сообщили «Интерфаксу» в
«В отношении генерального директора АО «НПО «Лавочкина» Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей», — сказали в
Следователи проводят обыски по месту жительства этих лиц и на предприятии.
Как заявили в
«По указанию генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина по данному факту проводится проверка отдельных вопросов
Кроме того, глава Роскосмоса дал указание проводить ежегодную аттестацию руководителей предприятий и отрасли в целом, подчеркнули в