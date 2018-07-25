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10:18 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: спасатели сняли девочку с окна 9 этажа в Гомеле

МЧС вызвали прохожие, увидевшие девочку в открытом окне многоэтажного дома.

Источник: Sputnik.by

Вечером 24 июля спасателям Гомельского городского подразделения МЧС сообщили о том, что в открытом окне квартиры на девятом этаже стоит ребенок.

«Один из работников, поднявшись на девятый этаж, сумел отвлечь ребенка и заставить отойти от окна, наладив контакт через закрытую входную металлическую дверь. В это время второй спасатель, поднявшись по пожарной автолестнице, проник в квартиру через окно», — рассказали в МЧС.

Мама оставила дочку 2013 года и сына 2009 года рождения со своей старшей сестрой. Спасатели предполагают, что старшая сестра матери детей ушла из дому, сын отправился на прогулку, и младшая девочка осталась дома одна. Спасатели сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июле в Минске без присмотра в квартире остался пятилетний мальчик. Ребенок выпал из окна, но соседи успели среагировать и растянуть плед. Мальчик получил травмы, но остался жив, на месте ему оказали первую помощь. В МЧС напоминают, что москитные сетки не являются защитой для детей и просят не оставлять их без присмотра.

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