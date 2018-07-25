Видеофакт: спасатели сняли девочку с окна 9 этажа в Гомеле

Источник: Sputnik.by

Вечером 24 июля спасателям Гомельского городского подразделения МЧС сообщили о том, что в открытом окне квартиры на девятом этаже стоит ребенок.

«Один из работников, поднявшись на девятый этаж, сумел отвлечь ребенка и заставить отойти от окна, наладив контакт через закрытую входную металлическую дверь. В это время второй спасатель, поднявшись по пожарной автолестнице, проник в квартиру через окно», — рассказали в МЧС.

Мама оставила дочку 2013 года и сына 2009 года рождения со своей старшей сестрой. Спасатели предполагают, что старшая сестра матери детей ушла из дому, сын отправился на прогулку, и младшая девочка осталась дома одна. Спасатели сообщили о случившемся матери детей и дожидались ее прихода.

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