Ночью в Челнах неизвестные попытались вскрыть банкомат
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Челнах неизвестные попытались вскрыть банкомат, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
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(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Челнах неизвестные попытались вскрыть банкомат, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.
Произошло это около трех часов ночи в третьем комплексе Нового города.
По данным источника, грабителей было двое или трое. Вскрыть банковский автомат им не удалось, однако устройство оказалось повреждено.
В данный момент правоохранители заняты поиском злоумышленников.