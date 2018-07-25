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10:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ночью в Челнах неизвестные попытались вскрыть банкомат

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Челнах неизвестные попытались вскрыть банкомат, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Произошло это около трех часов ночи в третьем комплексе Нового города.

По данным источника, грабителей было двое или трое. Вскрыть банковский автомат им не удалось, однако устройство оказалось повреждено.

В данный момент правоохранители заняты поиском злоумышленников.

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