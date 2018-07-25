К подземной парковке «Галереи Чижова» в Воронеже съехались пожарные машины

Несколько пожарных расчётов и скорая помощь съехались к «Галерее Чижова» около 9:20 среды, 25 июля. На подземной парковке торгового центра произошло задымление, сообщили очевидцы в редакцию «Вести-Воронеж».

По словам свидетелей, задымилась Audi. Водитель в этот момент находился рядом с машиной.