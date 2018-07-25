В Самаре полиция ищет вандалов, разрисовавших насосную станцию

В июле сотрудники коммунальных служб сняли на видео и спугнули вандалов, раскрашивающих отремонтированную всего лишь несколько дней назад насосную станцию подкачки в Октябрьском районе Самары, сообщает «РКС-Самара».

Коммунальщики вызвали полицейских, которые приняли заявление о порче имущества, а также снятые фото и видео. Сейчас идёт поиск нарушителей.

Всего в Самаре 186 насосных станций подкачки, благодаря которым вода подаётся на верхние этажи многоэтажек, давление остаётся стабильным в часы максимального и минимального разбора. «РКС-Самара» тщательно следят за состоянием станций, проводят капитальный и косметический ремонт. Однако эти строения часто становятся объектами для вандалов, которые не могут спокойно находиться рядом с чистыми стенами — им необходимо их тут же испачкать.