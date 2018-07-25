Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Лондонский стартап научит детей программировать с помощью «Гарри Поттера»
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
10:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре полиция ищет вандалов, разрисовавших насосную станцию

В скором времени за подобные граффити будет введена административная ответственность.

В июле сотрудники коммунальных служб сняли на видео и спугнули вандалов, раскрашивающих отремонтированную всего лишь несколько дней назад насосную станцию подкачки в Октябрьском районе Самары, сообщает «РКС-Самара».

Коммунальщики вызвали полицейских, которые приняли заявление о порче имущества, а также снятые фото и видео. Сейчас идёт поиск нарушителей.

Всего в Самаре 186 насосных станций подкачки, благодаря которым вода подаётся на верхние этажи многоэтажек, давление остаётся стабильным в часы максимального и минимального разбора. «РКС-Самара» тщательно следят за состоянием станций, проводят капитальный и косметический ремонт. Однако эти строения часто становятся объектами для вандалов, которые не могут спокойно находиться рядом с чистыми стенами — им необходимо их тут же испачкать.

Ресурсоснабжающая организация принимает активное участие в формировании нового законодательства по вопросу граффити. Депутаты Самарской губернской думы поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий установление административной ответственности за самовольное нанесение надписей, изображений на стены зданий, строений, сооружений, объекты благоустройства, в подъездах многоквартирных домов, иных общественных местах. Его направили в совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ для экспертного заключения.

Все новости региона
Как самой сделать профессиональный макияж
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь