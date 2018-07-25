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10:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В ОБСЕ ожидают информацию о мотивах убийства нижегородского журналиста

Денис Суворов был ведущим утреннего эфира программы «Вести-Приволжье».

Источник: Reuters

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир выразил соболезнования в связи с убийством журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, сообщается на странице в Twitter.

Напомним, что тело 27-летнего молодого человека было обнаружено утром 23 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе. По факту убийства журналиста возбуждено уголовное дело.

«Ужасные новости об убийстве российского журналиста и ведущего Дениса Суворова, который работал в ГТРК “Нижний Новгород”, — написал в Twitter Арлем Дезир. — Мы ожидаем дополнительной информации об обстоятельствах и мотивах происшествия. Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным и коллегам».

Напомним, что для расследования убийства была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СК и МВД России. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности подозреваемых.

Денис Суворов был ведущим утреннего эфира программы «Вести-Приволжье», вел программу «10 минут с Политехом» и был редактором интернет-портала вестинн.рф. Голос Дениса Суворова надолго сохранится в спектаклях радиотеатра, сообщают его коллеги.

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