В ОБСЕ ожидают информацию о мотивах убийства нижегородского журналиста
Денис Суворов был ведущим утреннего эфира программы «Вести-Приволжье».
Денис Суворов был ведущим утреннего эфира программы «Вести-Приволжье».
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир выразил соболезнования в связи с убийством журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, сообщается на странице в Twitter.
Напомним, что тело 27-летнего молодого человека было обнаружено утром 23 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе. По факту убийства журналиста возбуждено уголовное дело.
«Ужасные новости об убийстве российского журналиста и ведущего Дениса Суворова, который работал в ГТРК “Нижний Новгород”, — написал в Twitter Арлем Дезир. — Мы ожидаем дополнительной информации об обстоятельствах и мотивах происшествия. Выражаю мои глубочайшие соболезнования родным и коллегам».
Напомним, что для расследования убийства была создана
Денис Суворов был ведущим утреннего эфира программы «Вести-Приволжье», вел программу «10 минут с Политехом» и был редактором