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11:31 (мск), источник: ТАСС

СК обвинил экс-министра обороны Украины Гриценко в призывах взрывать поезда в РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным следствия, соответствующее заявление Гриценко сделал в ходе онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1».

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к подрыву железнодорожных поездов в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идет о его выступлении в прямом эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. Уточняется, что причастность Гриценко к совершению этого преступления установлена «по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз».
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В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Как сообщили в СК, данный эпизод был выявлен в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела в отношении Гриценко о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года.

«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

В СК напомнили, что в соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

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