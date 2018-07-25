СК обвинил экс-министра обороны Украины Гриценко в призывах взрывать поезда в РФ

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к подрыву железнодорожных поездов в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Речь идет о его выступлении в прямом эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. Уточняется, что причастность Гриценко к совершению этого преступления установлена «по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз».

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В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Как сообщили в СК, данный эпизод был выявлен в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела в отношении Гриценко о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года.

«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.