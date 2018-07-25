СК обвинил экс-министра обороны Украины Гриценко в призывах взрывать поезда в РФ
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным следствия, соответствующее заявление Гриценко сделал в ходе
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным следствия, соответствующее заявление Гриценко сделал в ходе
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к подрыву железнодорожных поездов в России. Об этом сообщили ТАСС в
В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Как сообщили в СК, данный эпизод был выявлен в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела в отношении Гриценко о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года.
«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.
В СК напомнили, что в соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.
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