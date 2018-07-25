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10:23 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Таганрога забил коммунальный фонтан

В центре Таганрога на улице Сергея Шило 24 июля забил коммунальный фонтан. Об этом очевидцы рассказали в популярном городском паблике в социальных сетях.

По их словам, вода забила из люка рядом с проезжей частью улицы и зданиями. Высота столба воды достигла метра. Поток воды был достаточно сильный, из-за чего жители соседних домов на время остались без воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коммунальную аварию специалисты ликвидировали в течение нескольких часов. Тем не менее, на земле осталась огромная лужа.

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