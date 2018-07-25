В центре Таганрога забил коммунальный фонтан
В центре Таганрога на улице Сергея Шило 24 июля забил коммунальный фонтан. Об этом очевидцы рассказали в популярном городском паблике в социальных сетях.
В центре Таганрога на улице Сергея Шило 24 июля забил коммунальный фонтан. Об этом очевидцы рассказали в популярном городском паблике в социальных сетях.
По их словам, вода забила из люка рядом с проезжей частью улицы и зданиями. Высота столба воды достигла метра. Поток воды был достаточно сильный,
Коммунальную аварию специалисты ликвидировали в течение нескольких часов. Тем не менее, на земле осталась огромная лужа.