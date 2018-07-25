В Воронежской области почти на 10% стало больше убийств

Воронеж стал менее криминогенным, в отличие от районов области. Об этом говорят последние данные прокуратуры Воронежской области по количеству убийств. С начала 2018 года в регионе зарегистрировали 57 случаев умышленного причинения смерти, что на 9,6% больше, чем год назад. Статистику портят районы. Именно в воронежской глубинке число преступлений со смертельным исходом выросло с 30 до 42. В самом Воронеже наблюдается обратная картина. С начала года зарегистрированы 15 случаев убийств против прошлогодних 22-х. Раскрываемость составила 99,3% (в 2017 году — 98%).