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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области почти на 10% стало больше убийств

Но в областном центре преступность снизилась.

Источник: Комсомольская правда

Воронеж стал менее криминогенным, в отличие от районов области. Об этом говорят последние данные прокуратуры Воронежской области по количеству убийств. С начала 2018 года в регионе зарегистрировали 57 случаев умышленного причинения смерти, что на 9,6% больше, чем год назад. Статистику портят районы. Именно в воронежской глубинке число преступлений со смертельным исходом выросло с 30 до 42. В самом Воронеже наблюдается обратная картина. С начала года зарегистрированы 15 случаев убийств против прошлогодних 22-х. Раскрываемость составила 99,3% (в 2017 году — 98%).

— Снижение числа убийств отмечено в Железнодорожном, Коминтерновском, Центральном районах, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. — Лишь в Ленинском районе преступлений, связанных с умышленным причинением смерти гражданам, не совершалось.

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