Игорь Додон выразил соболезнования Президенту Греции, в связи с гибелью людей в пожарах

«В эти трудные моменты, для греческого народа, я заверяю вас в полной поддержке от меня лично и от всего молдавского народа. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сострадание пострадавшим», — написал Игорь Додон.
Сильнейшие лесные пожары в Греции бушуют уже несколько дней. Из-за сильного ветра (около 100 км\ч), потушить пламя практически невозможно, с лесополос огонь переходит на жилые кварталы, улицы и пляжи. Местные СМИ сообщают о, по крайней мере, 74 погибших.
Многие из них стали заложниками стихии в деревне Мати, недалеко от Афин. Люди не смогли выбраться из деревни до пожаров и погибли, задохнувшись дымом в своих домах и автомобилях. Температура воздуха в Греции не падает ниже +40. Синоптики говорят, что это продлится еще, как минимум, три дня.