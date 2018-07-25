Игорь Додон выразил соболезнования Президенту Греции, в связи с гибелью людей в пожарах

Источник: Actualitati.md

«В эти трудные моменты, для греческого народа, я заверяю вас в полной поддержке от меня лично и от всего молдавского народа. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сострадание пострадавшим», — написал Игорь Додон.

Сильнейшие лесные пожары в Греции бушуют уже несколько дней. Из-за сильного ветра (около 100 км\ч), потушить пламя практически невозможно, с лесополос огонь переходит на жилые кварталы, улицы и пляжи. Местные СМИ сообщают о, по крайней мере, 74 погибших.