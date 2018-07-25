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16Лесные пожары в Греции
10:52 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон выразил соболезнования Президенту Греции, в связи с гибелью людей в пожарах

На своей странице в соцсети, глава государства отметил, что с сожалением воспринял новость о гибели людей и значительном ущербе, который причинили лесные пожары, охватившие греческий район Аттика.

Источник: Actualitati.md

«В эти трудные моменты, для греческого народа, я заверяю вас в полной поддержке от меня лично и от всего молдавского народа. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сострадание пострадавшим», — написал Игорь Додон.

Сильнейшие лесные пожары в Греции бушуют уже несколько дней. Из-за сильного ветра (около 100 км\ч), потушить пламя практически невозможно, с лесополос огонь переходит на жилые кварталы, улицы и пляжи. Местные СМИ сообщают о, по крайней мере, 74 погибших.

Многие из них стали заложниками стихии в деревне Мати, недалеко от Афин. Люди не смогли выбраться из деревни до пожаров и погибли, задохнувшись дымом в своих домах и автомобилях. Температура воздуха в Греции не падает ниже +40. Синоптики говорят, что это продлится еще, как минимум, три дня.

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