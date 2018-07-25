Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель большегруза ехал на стройку в сторону Нерчинской и остановился в районе дома № 34 по Партизанскому проспекту. Через некоторое время шофера попросили отъехать. Водитель длинномера начал движение задним ходом, но из-за габаритов машины не заметил женщину, которая стояла у входа в здание по адресу Партизанский проспект, 28а. Прицеп сбил человека.