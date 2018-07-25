Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода
В среду, 25 июля, около 13.30 на Партизанском проспекте, 28а во Владивостоке КамАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в травмпункт.
В среду, 25 июля, около 13.30 на Партизанском проспекте, 28а во Владивостоке КамАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в травмпункт.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель большегруза ехал на стройку в сторону Нерчинской и остановился в районе дома № 34 по Партизанскому проспекту. Через некоторое время шофера попросили отъехать. Водитель длинномера начал движение задним ходом, но
Пострадавшую доставили в травмпункт.