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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Воспитателю в Челябинске, ударившему ребенка, назначили наказание

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Мировой судья назначил наказание в виде исправительных работ на два года воспитателю центра помощи детям в Челябинске, обвиняемому в жестоком обращении с детьми, в частности в том, что он ударил ребенка тазиком по голове, сообщает в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, воспитатель центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, осенью 2016 года при попытке пресечения конфликта между воспитанниками схватил девочку за руку, дернул на себя, девочка упала. В итоге у ребенка диагностировали гематомы правой руки и левого бедра.

Кроме того, в ноябре 2016 года, увидев, что воспитанник говорит по телефону, осужденный стянул простынь с кровати, на которой находился ребенок, от чего он упал и ударился о кровать, о батарею и головой о тумбочку. Также воспитатель, желая наказать ребенка за несвоевременное выполнение требований по сдаче грязных вещей, ударил его по голове и заставил убираться в мужском и женском туалете, позже еще ударил ребенка тазиком по голове, добавляет прокуратура.

«Мировой судья судебного участка № 1 Советского района Челябинска вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя … Ему назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства ежемесячно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением за ними надзора сроком на три года», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», уточняет пресс-центр. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура поясняет, что всем детям по 7−8 лет, их родители отбывают наказание в местах лишения свободы, подсудимый признавал факты «воспитательного воздействия», но не признавал факт жестокого обращения.

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