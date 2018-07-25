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11:12 (мск), источник: ТАСС

Задержанный сотрудник ярославской колонии написал явку с повинной

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июля. /ТАСС/ — Защита Максима Яблокова настаивает на его домашнем аресте.

Источник: РИА "Новости"

Задержанный сотрудник ярославской колонии № 1 Максим Яблоков написал явку с повинной. Соответствующее ходатайство передал его адвокат на заседании об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам ИК, которое проходит в Заволжском районном суде Ярославля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Яблоков работает старшим инспектором отдела безопасности в колонии, где был избит заключенный Евгений Макаров.

Я дал до вызова в Следственный комитет явку с повинной, дал признательные показания органам следствия. С ходатайством следствия не согласен.
Максим Яблоков

На заседании суда Яблоков дал признательные показания. На нем же было объявлено, что имеются сведения о его судимости по статье УК РФ «Кража».

Адвокат Яблокова Сергей Соколов ходатайствует о домашнем аресте для своего подзащитного.

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«Я считаю возможным избрание домашнего ареста. Он исключит возможность скрыться, исключит оказание давления на потерпевшего. Ходатайство следствия не мотивировано», — сказал адвокат на судебном заседании об избрании меры пресечения в заволжском районном суде Ярославля.

Он уточнил, что Яблоков хочет заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказание в обмен на показания.

В ходатайстве следствия об избрании меры пресечения сказано, что заключение под стражу является единственной возможной мерой пресечения для задержанных.

О деле

Материал об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии в 2017 году появился на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт».

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На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Макаров.

Региональное следственное управление СК РФ по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствием установлены личности всех сотрудников колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.

Во вторник, 24 июля, уголовное дело об избиении заключенного было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Макаров был осужден в 2012 году. Сейчас он находится в ярославской колонии № 8, освободится в октябре этого года.

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