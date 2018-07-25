Евросоюз объявил траур по жертвам лесных пожаров в Греции

Как сообщило во вторник со ссылкой на пожарных Афинско-Македонское агентство новостей, число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38−40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции — три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов.