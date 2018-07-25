Евросоюз объявил траур по жертвам лесных пожаров в Греции
БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/ — Все рабочие заседания в Еврокомиссии 25 июля начнутся с минуты молчания.
БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/ — Все рабочие заседания в Еврокомиссии 25 июля начнутся с минуты молчания.
Евросоюз объявил траур в связи с гибелью десятков людей в Греции во время лесных пожаров. Перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале приспущены флаги, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В течение дня 25 июля все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания в связи с жертвами лесных пожаров в Греции.
Аналогичное решение принял Европарламент.
Как сообщило во вторник со ссылкой на пожарных
В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38−40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции — три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов.