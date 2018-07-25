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11:51 (мск), источник: РИА Крым

Смертельное ДТП под Феодосией: кроссовер «загнал» легковушку под фуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На феодосийском участке трассы Керчь — Симферополь произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Об этом сообщают очевидцы в группе «Автопартнер Крым» в соцсети ВК.

Участниками ДТП в районе поселка Приморский стали автомобиль Volkswagen Passat B3, кроссовер Hyundai Tucson и грузовик одной из торговых сетей полуострова.

По словам очевидцев, внедорожник врезался в задний бампер автомобиля Volkswagen. От удара немецкая иномарка въехала в идущую впереди фуру.

Отмечается, что находившиеся в Volkswagen люди погибли. Подробности ДТП уточняются.

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