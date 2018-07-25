Смертельное ДТП под Феодосией: кроссовер «загнал» легковушку под фуру
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На феодосийском участке трассы Керчь — Симферополь произошло очередное
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. На феодосийском участке трассы Керчь — Симферополь произошло очередное
Участниками ДТП в районе поселка Приморский стали автомобиль Volkswagen Passat B3, кроссовер Hyundai Tucson и грузовик одной из торговых сетей полуострова.
По словам очевидцев, внедорожник врезался в задний бампер автомобиля Volkswagen. От удара немецкая иномарка въехала в идущую впереди фуру.
Отмечается, что находившиеся в Volkswagen люди погибли. Подробности ДТП уточняются.