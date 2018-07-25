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11:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Пассажирский автобус, следовавший в Петербург, перевернулся в Тверской области

Пассажирский автобус, следовавший в Санкт-Петербург из Татарстана, съехал в кювет и перевернулся в Тверской области.


Как сообщает ТАСС, ДТП произошло в ночь на среду в Вышневолоцком районе. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рублем. В момент аварии в автобусе находились 40 человек, из них пятеро — несовершеннолетние.

В результате происшествия два человека получили травмы. Пассажиров перевернувшегося автобуса доставили в Петербург на другом автобусе.

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