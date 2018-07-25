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11:55 (мск), источник: Новый Калининград

Ночью у стадиона на Острове насмерть разбился мотоциклист

В ночь на среду произошло серьезное ДТП в Калининграде. Погиб мотоциклист, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах города.

Дорожная авария произошла в 0:45 у стадиона «Калининград» на Острове.

35-летний мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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