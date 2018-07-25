Ночью у стадиона на Острове насмерть разбился мотоциклист

Ночью у стадиона на Острове насмерть разбился мотоциклист

В ночь на среду произошло серьезное ДТП в Калининграде. Погиб мотоциклист, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах города.