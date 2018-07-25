Ночью у стадиона на Острове насмерть разбился мотоциклист
В ночь на среду произошло серьезное ДТП в Калининграде. Погиб мотоциклист, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах города.
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В ночь на среду произошло серьезное ДТП в Калининграде. Погиб мотоциклист, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах города.
Дорожная авария произошла в 0:45 у стадиона «Калининград» на Острове.
35-летний мотоциклист не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.