МЧС сообщило подробности пожара на парковке воронежской «Галереи Чижова»

Причиной скопления спецслужб у «Галереи Чижова» стал загоревшийся автомобиль, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По данным спасателей, сообщение о пожаре на подземной парковке на -3 этаже поступило на пульт дежурного в 9:15. Однако сотрудники ТЦ и водитель потушили возгорание своими силами ещё до приезда МЧС. На объект, поскольку он относится к местам массового пребывания и повышенной опасности, направили 11 пожарных подразделений. Приехавшим спасателям оставалось проверить, что угрозы больше нет, и выпустить дым с парковки.
Во время пожара в «Галерее Чижова» работал только магазин «Окей», 120 человек — сотрудники ТЦ и посетители — вышли из здания самостоятельно.