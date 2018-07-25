Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Счастливы вместе» внезапно умер в 39 лет - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
За что бьют в Турции российских туристов
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Наталью Водянову в бикини сравнили с 18-летней девушкой
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
11:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

МЧС сообщило подробности пожара на парковке воронежской «Галереи Чижова»

Из-за короткого замыкания проводки загорелась иномарка.

Причиной скопления спецслужб у «Галереи Чижова» стал загоревшийся автомобиль, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. В иномарке произошло короткое замыкание проводки, из-за чего машина загорелась. Ранее очевидцы уточнили, что это была Audi.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на подземной парковке на -3 этаже поступило на пульт дежурного в 9:15. Однако сотрудники ТЦ и водитель потушили возгорание своими силами ещё до приезда МЧС. На объект, поскольку он относится к местам массового пребывания и повышенной опасности, направили 11 пожарных подразделений. Приехавшим спасателям оставалось проверить, что угрозы больше нет, и выпустить дым с парковки.

Во время пожара в «Галерее Чижова» работал только магазин «Окей», 120 человек — сотрудники ТЦ и посетители — вышли из здания самостоятельно.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь