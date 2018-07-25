МЧС сообщило подробности пожара на парковке воронежской «Галереи Чижова»

Причиной скопления спецслужб у «Галереи Чижова» стал загоревшийся автомобиль, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. В иномарке произошло короткое замыкание проводки, из-за чего машина загорелась. Ранее очевидцы уточнили, что это была Audi.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на подземной парковке на -3 этаже поступило на пульт дежурного в 9:15. Однако сотрудники ТЦ и водитель потушили возгорание своими силами ещё до приезда МЧС. На объект, поскольку он относится к местам массового пребывания и повышенной опасности, направили 11 пожарных подразделений. Приехавшим спасателям оставалось проверить, что угрозы больше нет, и выпустить дым с парковки.