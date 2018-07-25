Пропавший самолет найден на территории Новосибирской области, пилот погиб
Прокуратура проводит проверку.
Прокуратура проводит проверку.
НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал по пути из аэропорта «Северный» Новосибирска в Томск, найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб, сообщает
«В 14.00 поступила информация, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб», — говорится в сообщении.
Как сообщил ТАСС сообщил ТАСС представитель Новосибирского областного регионального отделения Межрегиональной общественной организации пилотов и
Легкомоторный самолет Cirrus взлетел из аэропорта «Северный» в Новосибирске в Томск в 06:10 (02:10 мск), но в пункт назначения так и не прибыл. По данному факту прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, на борту находился только пилот.
Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, пропавший самолет относится к модельному ряду Cirrus SR, которые выпускаются американской авиастроительной компанией Cirrus Aircraft с 2001 года. Самолеты модели Cirrus SR считаются одними из самых популярных одномоторных самолетов для частного использования, может перевозить до четырех пассажиров в зависимости от модификации.