Пропавший самолет найден на территории Новосибирской области, пилот погиб

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал по пути из аэропорта «Северный» Новосибирска в Томск, найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«В 14.00 поступила информация, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС сообщил ТАСС представитель Новосибирского областного регионального отделения Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) Олег Кобзев, самолет принадлежал жителю Томска и использовался им в личных целях.

Легкомоторный самолет Cirrus взлетел из аэропорта «Северный» в Новосибирске в Томск в 06:10 (02:10 мск), но в пункт назначения так и не прибыл. По данному факту прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, на борту находился только пилот.