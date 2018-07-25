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11:37 (мск), источник: ТАСС

Пропавший самолет найден на территории Новосибирской области, пилот погиб

Прокуратура проводит проверку.

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cirrus, который утром в среду пропал по пути из аэропорта «Северный» Новосибирска в Томск, найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«В 14.00 поступила информация, что самолет найден на территории Новосибирской области. Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС сообщил ТАСС представитель Новосибирского областного регионального отделения Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) Олег Кобзев, самолет принадлежал жителю Томска и использовался им в личных целях.

Легкомоторный самолет Cirrus взлетел из аэропорта «Северный» в Новосибирске в Томск в 06:10 (02:10 мск), но в пункт назначения так и не прибыл. По данному факту прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, на борту находился только пилот.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, пропавший самолет относится к модельному ряду Cirrus SR, которые выпускаются американской авиастроительной компанией Cirrus Aircraft с 2001 года. Самолеты модели Cirrus SR считаются одними из самых популярных одномоторных самолетов для частного использования, может перевозить до четырех пассажиров в зависимости от модификации.

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