Под Калининградом браконьер напал на сотрудника транспортной полиции
В Черняховский городской суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Гвардейска в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает
В Черняховский городской суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Гвардейска в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает
Инцидент произошел в апреле этого года в районе поселка Пушкарево. Сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили браконьера, который ловил рыбу электроудочкой.
При составлении административного протокола приятель нарушителя несколько раз ударил полицейского.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».