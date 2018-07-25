Воронежцы сообщают об огромных кострах в сосновых посадках
Огонь развели неизвестные у трассы М4 в черте города.
Огонь развели неизвестные у трассы М4 в черте города.
Читатели «Комсомолки» сообщили о том, что у платного участка федеральной трассы «Дон» в черте Воронежа неизвестные люди развели огромные костры.
— Огонь развели прямо среди посадок сосен недалеко от пункта оплаты, — рассказали очевидцы. — От кострищ поднимается столб черного дыма, который виден за сотни метров. Рядом с кострами суетятся
Наши читатели выразили обеспокоенность: ведь на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.
— От такого огромного огня сосновый лес может вспыхнуть даже в сырую погоду! — заключили очевидцы.