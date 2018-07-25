Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Собственников квартир могут заставить платить еще за одну услугу
МИД Таджикистана направил ноту России
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
В России разоблачили шарлатанов
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Карстовый провал глубиной 50 метров образовался в Шатковском районе Нижегородской области

Как сообщили «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в Шатковском районе близ села Неледино образовался карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной приблизительно 50 метров.

Согласно предоставленной информации, он был обнаружен на фермерском поле, владелец которого 24 июля обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу. В результате происшествия, уточняют в ведомстве, никто не пострадал. На настоящий момент сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле — выставлены предупреждающие аншлаги, ведется информирование граждан.

СПРАВКА

Карстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. От колодцев и шахт отличается тем, что кверху расширяется. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение. Воронки могут различаться в диаметре и в глубине от менее метра до нескольких сотен метров, от чашеобразных углублений до глубоких трещин. На дне или с боков карстовых воронок часто открываются входы в пещеры. Воронки также могут переходить в «органные трубы», заканчивающиеся внизу понорами и карстовыми пещерами. Образование карстовых воронок связано прежде всего с наличием карстующихся горных пород.

Все новости региона
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Жара до Полярного круга: почему во всем мире «зависла» погода
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Заключенный умер в колонии Екатеринбурга, ведется проверка
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь