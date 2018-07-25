Карстовый провал глубиной 50 метров образовался в Шатковском районе Нижегородской области

Согласно предоставленной информации, он был обнаружен на фермерском поле, владелец которого 24 июля обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу. В результате происшествия, уточняют в ведомстве, никто не пострадал. На настоящий момент сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле — выставлены предупреждающие аншлаги, ведется информирование граждан.

Карстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. От колодцев и шахт отличается тем, что кверху расширяется. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение. Воронки могут различаться в диаметре и в глубине от менее метра до нескольких сотен метров, от чашеобразных углублений до глубоких трещин. На дне или с боков карстовых воронок часто открываются входы в пещеры. Воронки также могут переходить в «органные трубы», заканчивающиеся внизу понорами и карстовыми пещерами. Образование карстовых воронок связано прежде всего с наличием карстующихся горных пород.