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11:42 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал на два месяца сотрудника ярославской колонии № 1

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июля. /ТАСС/ — Сергей Драчев — первый из шести фигурантов дела об избиении заключенного.

Источник: AP 2018

Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца сотрудника исправительной колонии № 1 Сергея Драчева — первого из шести фигурантов дела об избиении заключенного, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Сергея Драчева заключить под стражу», — сказал судья.

О деле

Материал об избиении Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 в 2017 году появился на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Региональное следственное управление СК РФ по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.

24 июля уголовное дело об избиении заключенного в ярославской колонии было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Макаров был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится в ярославской колонии № 8, освободится в октябре этого года. В Ярославле проживает его мать.

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