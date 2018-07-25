Суд арестовал на два месяца сотрудника ярославской колонии № 1

Источник: AP 2018

Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца сотрудника исправительной колонии № 1 Сергея Драчева — первого из шести фигурантов дела об избиении заключенного, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Сергея Драчева заключить под стражу», — сказал судья.

О деле

Материал об избиении Евгения Макарова в ярославской колонии № 1 в 2017 году появился на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Региональное следственное управление СК РФ по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.