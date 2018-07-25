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12:31 (мск), источник: Вести - Калининград

Олег Ступин прокомментировал уничтожение заражённых АЧС свиней

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин прокомментировал ситуацию с уничтожением мяса, заражённого африканской чумой свиней.

Крупнейшие предприятия этой отрасли в регионе вынуждены были пожертвовать своим поголовьем, чтобы не допустить распространения болезни. Министр заверил, что процедура организована по всем нормам. Тушки сжигаются в месте, откуда ветер не должен нести дым к населённым пунктам. За этим следят контролирующие органы, и всё спланировано так, чтобы жители не почувствовали каких-либо неудобств.

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Олег Ступин, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области:

— Сжигается там древесина, собственно, и биологические уже отходы. Роспотребнадзор, насколько я знаю, там эту историю держит на пульсе и проводит регулярные замеры. Точно так же главам муниципалитетов было дано указание, чтобы следить, собственно, за розой ветров, и если вдруг дым пойдёт на населённые пункты, что, насколько я знаю, пока не произошло, то реагировать.

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