Китаец вез из Приморья ценнейший груз
241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 кг изъяли сотрудники таможни yа Лесозаводском таможенном посту у гражданина Китая, сообщили DEITA. RU в ДВОТ.
241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 кг изъяли сотрудники таможни yа Лесозаводском таможенном посту у гражданина Китая, сообщили DEITA. RU в ДВОТ.
Стоимость изъятого эксперты оценили в 2,9 млн рублей.
Четыре свертка с незаконным грузом таможенники обнаружили в кабине грузового автомобиля, выезжающего в Китай.
В отношении нарушителя ДВОТ возбудила уголовное дело.
Михаил Грач.