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11:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Китаец вез из Приморья ценнейший груз

241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 кг изъяли сотрудники таможни yа Лесозаводском таможенном посту у гражданина Китая, сообщили DEITA. RU в ДВОТ.

Источник: ДЕЙТА

Стоимость изъятого эксперты оценили в 2,9 млн рублей.

Четыре свертка с незаконным грузом таможенники обнаружили в кабине грузового автомобиля, выезжающего в Китай.

В отношении нарушителя ДВОТ возбудила уголовное дело.

Михаил Грач.

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