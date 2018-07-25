Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Донбасс российский: Путин сказал о предложении Порошенко - Forbes
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
В России разоблачили шарлатанов
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:27 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП

В Иркутске разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 23 июля около 17:30 на улице Депутатская в районе строения № 69/2 автомашина наехала на переходившего проезжую часть пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести.

Личность водителя устанавливается, по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, Госавтоинспекция просит имеющуюся информацию сообщить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 217600, 217601, или явиться по адресу: Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Садовая, 2.

Все новости региона
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Жара до Полярного круга: почему во всем мире «зависла» погода
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Заключенный умер в колонии Екатеринбурга, ведется проверка
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь