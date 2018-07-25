В Иркутске сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 23 июля около 17:30 на улице Депутатская в районе строения № 69/2 автомашина наехала на переходившего проезжую часть пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести.