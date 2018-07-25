В Иркутске сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 23 июля около 17:30 на улице Депутатская в районе строения № 69/2 автомашина наехала на переходившего проезжую часть пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Личность водителя устанавливается, по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, Госавтоинспекция просит имеющуюся информацию сообщить в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 217600, 217601, или явиться по адресу: Иркутский район, поселок Дзержинск, улица Садовая, 2.