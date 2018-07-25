В Татарстане мужчина погиб, упав с моста в реку
В Набережных Челнах мужчина погиб, упав с моста в реку. Трагедия произошла ночью.
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В Набережных Челнах мужчина погиб, упав с моста в реку. Трагедия произошла ночью.
Как рассказал заместитель начальника ЗПСО № 6 при МЧС РТ Денис Бессмертных, все произошло на глазах у двух девушек, которые шли мимо.
— Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины. На вид ему 45−50 лет, при нем не было обнаружено никаких документов, — рассказали в МЧС.
В настоящее время устанавливается личность погибшего.