В Татарстане мужчина погиб, упав с моста в реку

Как рассказал заместитель начальника ЗПСО № 6 при МЧС РТ Денис Бессмертных, все произошло на глазах у двух девушек, которые шли мимо.

— Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины. На вид ему 45−50 лет, при нем не было обнаружено никаких документов, — рассказали в МЧС.