Сибиряк за час ограбил два офиса микрозаймов в Братске

Источник: Комсомольская правда

Сразу два разбойных нападения в один день зафиксировали в Братске. Грабитель решил обойти за час несколько офисов микрозаймов.

— Первый сигнал поступил из офиса на проспекте Ленина, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — В четвертом часу дня в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Однако сотрудница не растерялась, успела нажать тревожную кнопку и спрятаться в подсобном помещении. В итоге налетчику пришлось уйти ни с чем. Он лишь схватил какой-то предмет со стола и сбежал, пока не приехала охрана.

Но, очевидно, деньги ему были просто необходимы. И раз уж не получилось обогатиться в одном офисе, мужчина отправился в другой, но уже на Центральном рынке. Действовал по той же схеме — схватил нож и просил отдать всю кассу. Там он смог поживиться на 20 тысяч рублей.