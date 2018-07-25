Сибиряк за час ограбил два офиса микрозаймов в Братске
Он похитил 20 тысяч рублей.
Он похитил 20 тысяч рублей.
Сразу два разбойных нападения в один день зафиксировали в Братске. Грабитель решил обойти за час несколько офисов микрозаймов.
— Первый сигнал поступил из офиса на проспекте Ленина, — сообщают в
Но, очевидно, деньги ему были просто необходимы. И раз уж не получилось обогатиться в одном офисе, мужчина отправился в другой, но уже на Центральном рынке. Действовал по той же схеме — схватил нож и просил отдать всю кассу. Там он смог поживиться на 20 тысяч рублей.
Но преступнику не удалось остаться незамеченным. Его лицо попало в объектив камер видеонаблюдения. Оперативники изучили записи и в течение суток вычислили налетчика. Им оказался 31-летний братчанин. Сейчас он находится под стражей, по статье «Разбой» ему грозит до 12 лет лишения свободы.