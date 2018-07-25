На самарском пляже мужчина упал с гидроцикла и пропал
В Самаре до сих пор не найдено тело 43-летнего мужчины, который еще 22 июля упал с гидроцикла и ушел под воду.
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В Самаре до сих пор не найдено тело 43-летнего мужчины, который еще 22 июля упал с гидроцикла и ушел под воду.
По данным источника в правоохранительных органах, днем 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что на пляже в районе НФС на ул. Советской Армии катался на гидроцикле и упал с него мужчина.
Поиски пропавшего продолжаются.