Арестованы трое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Источник: РИА "Новости"

Драчева поместили в СИЗО до 22 сентября, Ефремова — до 20 сентября, по Яблокову сроки не уточняются.

Все трое признали вину, Яблоков даже написал явку с повинной. При этом задержанные и арестованные не могут объяснить, зачем проявляли такую жестокость.

На очереди заседания еще по трем подозреваемым.

Всего по делу проходят шесть тюремщиков. Признают ли вину другие, неизвестно.

Пытки в ИК-1

Кадры с избиением заключенного в ярославской колонии № 1 на прошлой неделе опубликовала «Новая газета».

По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били «руками, ногами и неустановленными предметами».

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ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают «поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.