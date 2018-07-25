Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
"Помолодела, похорошела": Максакова рядом с молодым мужчиной
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12:51 (мск), источник: РИА Новости

Арестованы трое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, старшего инспектора отдела безопасности Максима Яблокова и замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова, задержанных ранее за пытки осужденного.

Источник: РИА "Новости"

Драчева поместили в СИЗО до 22 сентября, Ефремова — до 20 сентября, по Яблокову сроки не уточняются.

Все трое признали вину, Яблоков даже написал явку с повинной. При этом задержанные и арестованные не могут объяснить, зачем проявляли такую жестокость.

На очереди заседания еще по трем подозреваемым.

Всего по делу проходят шесть тюремщиков. Признают ли вину другие, неизвестно.

Пытки в ИК-1

Кадры с избиением заключенного в ярославской колонии № 1 на прошлой неделе опубликовала «Новая газета».

По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били «руками, ногами и неустановленными предметами».
Читайте также
Следователь после пыток ушел в армию

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают «поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

Во вторник дело передали в центральный аппарат СК.

 Израиль не смог перехватить две ракеты 'Точка' с помощью новейшей ПРО
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Названа новая опасность сахара
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь