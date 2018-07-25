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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из горящей девятиэтажки эвакуировали 60 человек

Среди них 10 детей.

В Екатеринбурге сегодня произошел пожар в девятиэтажке на улице Титова, 25а — загорелась квартира на восьмом этаже. На место немедленно выехали три пожарные машины и 10 огнеборцев.

К моменту прибытия спасателей подъезд заволокло едким дымом, поэтому выводить жильцов на улицу пришлось, надев на них защитные маски.

— По лестницам эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей. На площади 6 квадратных метров повреждено домашнее имущество, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших пока нет. По словам свидетелей, во время пожара в злополучной квартире никого не было.

На данный момент огонь потушен. Проливка и разбор сгоревших конструкций тоже завершены.

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