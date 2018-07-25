Дело экс-руководителя «Главновосибирскстроя-2» передано в суд

Источник: Sibnovosti.ru

В суд передано дело бывшего руководителя «Главновосибирскстроя-2». По версии следствия, директор строительной компании в 2011—2014 годы под предлогом строительства второй очереди многоквартирного жилого дома по ул. Галащука, 15 в Новосибирске привлекал денежные средства частных инвесторов, заключая с ними договоры долевого участия. Но квартир дольщики так и не получили.

«В результате действий руководителя общества жилой дом так и не был введен в эксплуатацию, а денежные средства более 350 граждан на сумму свыше 800 млн. рублей были похищены. Суд наложил на имущество обвиняемого (доли в уставных капиталах обществ, нежилые помещения, движимое имущество и др.) арест на общую сумму свыше 31 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Предпринимателя обвиняют по ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Наиболее строгое наказание, предусмотренное по этим статьям — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд Новосибирска.

Sibnovosti.ru писали, что в марте 2018 года покупатели квартир в недостроенном доме по адресу ул. Галащука, 15 провели акцию протеста, на которой потребовали от врио губернатора Андрея Травникова взять под личный контроль выполнение обещаний чиновников по завершению строительства дома в этом году.

Для достройки дома собственными силами дольщики создали жилищно-строительный кооператив. Чтобы завершить работы, они вынуждены платить дополнительно по 7 тыс. руб. за 1 кв. м в приобретенных квартирах. Необходимо 120 млн руб., собрана половина необходимой суммы.