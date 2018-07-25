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13:46 (мск), источник: Actualitati.md

Ливень уничтожил 7 км дорог в Комрате

Сильные ливни, которые прошли вчера по югу страны, снова нанесли значительный ущерб дорогам города Комрат. Ситуация, однако, не настолько серьезная, как несколько недель назад, когда непогода уничтожила 30 км. дороги.

Источник: Actualitati.md

Сильные ливни, которые прошли вчера по югу страны, снова нанесли значительный ущерб дорогам города Комрат. Ситуация, однако, не настолько серьезная, как несколько недель назад, когда непогода уничтожила 30 км. дороги.

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На этот раз, стихией размыло 7 километров дороги в городе. Теперь жители Комрата не могут проехать по улицам Варненская, Киевская, Достоевского и Куйбышева.

Кроме того, вчера, потоки воды вынесли с возвышенностей города щебенку на проезжую часть трассы национального значения, проходящую через центр Комрата.

Сейчас, жители этих улиц остаются, практически, заблокированными и отрезанными от города- проехать по дорогам невозможно, добраться до людей не могут даже машины специальных служб. Власти города заверили, что подсчет ущерба уже ведется и, пострадавшие улицы, будут восстановлены в ближайшее время.

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