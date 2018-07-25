Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение о судьбе Донбасса - СМИ
Жителям Крыма запретили заходить в Черное море вслед за Анапой
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
За что бьют в Турции российских туристов
Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
"Помолодела, похорошела": Максакова рядом с молодым мужчиной
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
В России разоблачили шарлатанов
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
14:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани. Его предоставил агентству собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью полицейские попытались усмирить молодых людей, которые шумели и мешали спать жильцам дома по улице Чишмяле.

Как стало известно агентству из собственного источника, на место прибыли трое сотрудников полиции. Они увидели четверых молодых людей, которые вели себя шумно и неадекватно. Хулиганы начали нападать на правоохранителей, хватать их за одежду и провоцировать.
Старший экипажа произвел предупредительный выстрел в воздух, но дебоширов это только раззадорило. Один из них набросился на полицейского и получил огнестрельное ранение в ногу. Аналогичным образом правоохранитель усмирил еще одного нападавшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раненым оказали медицинскую помощь, а затем всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Все новости региона
В городах Татарстана праздничный намаз в честь Ураза-байрам начнется в 7 часов
В СПЧ рассказали о конфликте избитого Макарова с тюремщиками
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
Причастных к убийству котенка топором школьниц поставили на учет
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Фотографа обвинили в «мерзкой» эксплуатации голодающих индийцев
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь