Появилось видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани

Как стало известно агентству из собственного источника, на место прибыли трое сотрудников полиции. Они увидели четверых молодых людей, которые вели себя шумно и неадекватно. Хулиганы начали нападать на правоохранителей, хватать их за одежду и провоцировать.

Старший экипажа произвел предупредительный выстрел в воздух, но дебоширов это только раззадорило. Один из них набросился на полицейского и получил огнестрельное ранение в ногу. Аналогичным образом правоохранитель усмирил еще одного нападавшего.