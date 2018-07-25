Бывшему замглавы Ленинского района Самары продлили арест на три месяца
В Самаре 24 июля Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы администрации Ленинского района Самары по
В Самаре 24 июля Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы администрации Ленинского района Самары по
Напомним,
Хотя уголовное дело следователи передали в суд еще в начале июля, его до сих пор не начали рассматривать по существу
В связи с истечением срока содержания под стражей гособвинение ходатайствовало продлить Сергею Заваде арест на три месяца. Адвокат и сам подсудимый были против: он уже полгода находится в СИЗО, следствие окончено, свидетели допрошены и повлиять на их показания он уже не может, поэтому защита просила отпустить бывшего чиновника под домашний арест.
Однако суд продлил ему арест на три месяца — до 4 ноября.