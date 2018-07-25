Мужчина умер на улице в Уральске до прибытия скорой помощи
Сообщение в скорую помощь о том, что на перекрестке улиц Сарайшык и Кердери лежит мужчина, поступило от очевидцев сегодня в 12 часов дня.
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Сообщение в скорую помощь о том, что на перекрестке улиц Сарайшык и Кердери лежит мужчина, поступило от очевидцев сегодня в 12 часов дня.
На момент прибытия скорой мужчина был уже мертв, передает uralskweek.kz.
По словам одного из сотрудников полиции прибывших на место, мужчина скончался от приступа эпилепсии. Однако точная причина смерти будет названа после проведения судмедэкспертизы.
В настоящее время личность мужчины не установлена.