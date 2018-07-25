Мужчина умер на улице в Уральске до прибытия скорой помощи

Мужчина умер на улице в Уральске до прибытия скорой помощи

Сообщение в скорую помощь о том, что на перекрестке улиц Сарайшык и Кердери лежит мужчина, поступило от очевидцев сегодня в 12 часов дня.