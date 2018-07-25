Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:04 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске около 100 тысяч человек остались без света

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Докучаева. Около 100 тысяч человек в Хабаровске остались без электроэнергии из-за неполадок оборудования, сообщил РИА Новости представитель Хабаровских электросетей.

Источник: AP 2018

В среду на Хабаровск обрушился циклон, идут сильные дожди, циклон будет влиять на Хабаровский край в течение двух суток.

«Из-за неполадок в оборудовании в Хабаровске отключены от электроснабжения около 100 тысяч человек. Подробности выясняются. Планируется, что к электроснабжению подключат в течение получаса», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник в Хабаровске были обесточены потребители из-за взрыва трансформатора на подстанции. В течение полутора часов без света оставались административные здания, соцобъекты и жилые дома в нескольких районах города.

Все новости региона
 В Хабаровске около 100 тысяч человек остались без света
Два кандидата на пост главы Хабаровского края сдали подписные листы
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Жара до Полярного круга: почему во всем мире «зависла» погода
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Заключенный умер в колонии Екатеринбурга, ведется проверка
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь