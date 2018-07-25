В Хабаровске около 100 тысяч человек остались без света

Источник: AP 2018

В среду на Хабаровск обрушился циклон, идут сильные дожди, циклон будет влиять на Хабаровский край в течение двух суток.

«Из-за неполадок в оборудовании в Хабаровске отключены от электроснабжения около 100 тысяч человек. Подробности выясняются. Планируется, что к электроснабжению подключат в течение получаса», — сказал собеседник агентства.