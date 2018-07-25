В мэрии прокомментировали информацию об оборвавшемся аттракционе в омском парке

В комментариях люди тут же поставили сообщение о ЧП под сомнение: если прошло несколько дней, почему стало известно сейчас, и что делает мужчина на снимке, сидящий на аттракционе? В итоге омская мэрия подтвердила здравый скептизм пользователей соцсетей. В департаменте имущественных отношений, который курирует городские парки, заявили: никакого обрыва не было.