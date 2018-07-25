В мэрии прокомментировали информацию об оборвавшемся аттракционе в омском парке
Оказалось, «Адреналин» разобрали для того, чтобы смазать детали.
Оказалось, «Адреналин» разобрали для того, чтобы смазать детали.
Накануне в паблике «Омск ВК» появилось сообщение от жительницы нашего города о происшествии, случившемся в парке.
— Довертелись. В парке имени 30-летия ВЛКСМ на выходных оборвался аттракцион, — написала омичка.
В комментариях люди тут же поставили сообщение о ЧП под сомнение: если прошло несколько дней, почему стало известно сейчас, и что делает мужчина на снимке, сидящий на аттракционе? В итоге омская мэрия подтвердила здравый скептизм пользователей соцсетей. В департаменте имущественных отношений, который курирует городские парки, заявили: никакого обрыва не было.
— Информация не соответствует действительности.
По словам директора МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константина Лукашевича, аттракцион «Адреналин» находится на обслуживании. Механизм разобрали для смазки деталей.