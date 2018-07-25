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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии прокомментировали информацию об оборвавшемся аттракционе в омском парке

Оказалось, «Адреналин» разобрали для того, чтобы смазать детали.

Накануне в паблике «Омск ВК» появилось сообщение от жительницы нашего города о происшествии, случившемся в парке.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Довертелись. В парке имени 30-летия ВЛКСМ на выходных оборвался аттракцион, — написала омичка.

В комментариях люди тут же поставили сообщение о ЧП под сомнение: если прошло несколько дней, почему стало известно сейчас, и что делает мужчина на снимке, сидящий на аттракционе? В итоге омская мэрия подтвердила здравый скептизм пользователей соцсетей. В департаменте имущественных отношений, который курирует городские парки, заявили: никакого обрыва не было.

— Информация не соответствует действительности.

По словам директора МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константина Лукашевича, аттракцион «Адреналин» находится на обслуживании. Механизм разобрали для смазки деталей.

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