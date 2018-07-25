В Калининградской области у границы с Литвой произошла вспышка АЧС

Источник: Клопс.ru

Очаг заражения обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств в посёлке Лагерное. Карантин будет действовать до 22 августа. На всех подворьях с низким уровнем биозащиты убой и перемещение свиней запрещены. На время действия карантина в округе не будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки и выставки. Для борьбы с распространением АЧС у фермеров заберут свиней для последующего уничтожения, владельцы животных могут получить разовую денежную компенсацию — 95,83 рубля за килограмм живого веса.

Вирус АЧС может распространиться на Гусевский, Нестеровский и Неманский районы, под угрозой заражения — 14 посёлков. Перевозка свиней и продажа мяса с частных подсобных хозяйств запрещены. Региональные власти усилят контроль за несанкционированной торговлей мясной продукцией. Помещения, в которых содержатся животные, обработают от насекомых-кровососов. В зоне риска пройдёт иммунизация свиней против классической чумы.