В Калининградской области у границы с Литвой произошла вспышка АЧС
В Краснознаменском районе выявили вспышку африканской чумы свиней. На его территории введён карантин, сообщается на сайте правительства Калининградской области.
В Краснознаменском районе выявили вспышку африканской чумы свиней. На его территории введён карантин, сообщается на сайте правительства Калининградской области.
Очаг заражения обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств в посёлке Лагерное. Карантин будет действовать до 22 августа. На всех подворьях с низким уровнем биозащиты убой и перемещение свиней запрещены. На время действия карантина в округе не будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки и выставки. Для борьбы с распространением АЧС у фермеров заберут свиней для последующего уничтожения, владельцы животных могут получить разовую денежную компенсацию — 95,83 рубля за килограмм живого веса.
Вирус АЧС может распространиться на Гусевский, Нестеровский и Неманский районы, под угрозой заражения — 14 посёлков. Перевозка свиней и продажа мяса с частных подсобных хозяйств запрещены. Региональные власти усилят контроль за несанкционированной торговлей мясной продукцией. Помещения, в которых содержатся животные, обработают от
В результате лабораторных исследований 6 июня сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Гвардейском районе. Спустя сутки правительство области ввело на территории района карантин. Позже АЧС выявили в Черняховском и Правдинском округах, в области пришлось отменить День балтийского поля. В июле вирус АЧС нашли в компании «Правдинское свинопроизводство», а несколько дней спустя — на калининградском комбинате «Откормочное» и на крупнейшей скотобойне в регионе — ООО «МИР». Животные и мясо там будут уничтожены.